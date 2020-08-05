شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين في 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الأربعاء احالة العاملين في 5 مراكز شباب بالمحافظة للتحقيق، لتغيبهم عن العمل جاء ذلك خلال مرور لجنة متابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمه المواطنين وعضوية عبدالعليم حماد من العاملين بالإدارة لمتابعة سير العمل بمراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب تابعة لإدارة الخانكه حيث وجدت اللجنة مراكز شباب عرب الربعين ووادي النيل ومزرعة الجبل الأصفر مغلقين ومركز شباب كفر عبيان مفتوح ولا يوجد به أي أحد من العاملين نهائيا، ومراكز شباب أبوزعبل، وشباب مدينة الخانكة، وعرب العليقات البحرية مفتوحين ويمارسون النشاط

وفي إدارة شباب شبين القناطر وجد مراكز شباب عرب جهينة، وعرب الصوالحة، ومنية شبين القناطر والشوبكي والقلزم مفتوحين ويمارسون النشاط وفي إدارة شباب طوخ تابعت اللجنة مركز شباب عرب الغديري والذي وجد مغلقا .

وأوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا، والالتزام بتعليمات الوزارة في هذا الشأن، والاهتمام بنظافة المراكز وتغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة حفاظا على المترددين على المراكز.

وأمر الصبروط بإحالة العاملين بالمراكز المغلقة والمتغيبين عن العمل في أوقات العمل الرسمية للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والالتزام داخل المراكز.

Advertisements