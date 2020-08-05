شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لـ«الشيوخ».. استحداث نظام جديد لتوزيع القضاة على اللجان إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب انطلاق الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ خارج وداخل جمهورية مصر العربية، استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التي سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من القضاة بالهيئات والجهات القضائية المختلفة للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع في الداخل والمحدد له يومى 11 و12 أغسطس.

ويأتي استحداث الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الكترونيا وإمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابى واللجنة الفرعية التي سيشرف عليها من خلال قيام كل قاض بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وادخال رقمه القومى من واقع بطاقته في الخانة التي سيتم تخصيصها على الموقع.

أما بالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان فقد تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه في الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة وذلك لإتمام عملية الانتخابات لمجلس الشيوخ سواء في الداخل والخارج واستحداث افضل النظم لإخراج الانتخابات في أبهى صورها.

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