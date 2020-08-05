شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعرض المساهمة في تقييم أثار حادث انفجار لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، اتصالا هاتفيا بالمهندس جاد ثابت، نقيب مهندسي لبنان، للتعبير عن خالص تعازيه في مصابى حادث انفجار لبنان الأليم، متمنيا سرعة تعافي المصابين.

وعرض «ضاحى» خدمات نقابة المهندسين المصرية، بكل قدراتها من استشاريين، وخبراء ومكاتب استشارية، لمعاونة الأشقاء اللبنانيين في تقييم أثار الحادث، وفحص سلامة المنشآت المحيطة بالمرفأ، وتقديم الحلول الهندسية والاستشارية والمقترحات العاجلة لإعادة الإعمار وكافه الخدمات اللازمة، مؤكدا أن نقابة المهندسين المصرية تضع كامل إمكانياتها قيد طلب الأشقاء في لبنان.

وأعرب هانى ضاحى عن تضامنه الكامل مع نقابة المهندسين اللبنانيين، والشعب اللبناني معربا أن «هذه الكارثة هزت وجدان الشعب المصري، وأن لبنان بلدنا الثاني فنحن جميعا يدا واحدة»، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء.

وعبر نقيب المهندسين اللبنانيين، عن شكره وتقديره العميق لموقف نقابة المهندسين المصرية مؤكدا على استمرار التواصل للتشاور في الوضع الراهن وأي مستجدات.