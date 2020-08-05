شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تنقل السائحين خارج 3 محافظات.. وعقوبات تنتظر الشركات والمنشآت المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر سياحية بالبحر الأحمر، أن الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، قرر حظر تنقل السائحين خارج البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح لكل من يحمل تأشيرة سياحية خارج هذه المحافظات في أي من أنحاء الجمهورية، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا، لحين إشعار آخر طبقًا للضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الأجنبية الوافدة لمحافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب سيناء.

وقالت المصادر إنه جرى إرسال إخطار لشركات السياحة والمنشآت السياحية والفندقية أن أي شركة أو منشأة سياحية أو فندقية تخالف تلك الضوابط والإجراءات الاحترازية الموضوعة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران، سوف يتم توقيع الجزاء القانوني المنصوص عليه معها.

كما قررت شركة مصر للطيران منع بيع التذاكر للسائحين من المحافظات الثلاث البحر الأحمر جنوب سيناء ومرسي مطروح إلى بقية المحافظات.