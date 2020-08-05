شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بـ«الاستعلامات» لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الأربعاء، توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كل التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات، بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 564 مراسلاً يمثلون 152 مؤسسة إعلامية تم تجديد قيدها و11 مؤسسة قيدت لأول مرة بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وتختص غرفة العمليات بحل كل المشاكل التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكل الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات، وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بمتابعة العمل الميداني للمراسلين للتأكد من تسهيل كل العقبات التي قد تواجههم بالإضافة لتسليمهم تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.