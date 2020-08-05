شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: فتح مراكز «التصالح فى مخالفات البناء» بصفة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فتح المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بصفة مستمرة، والعمل بها خلال ايام العطلات الرسمية، وكذلك العمل فترة مسائية تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بحضورالمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومنسق عام القانون 17 ومدير الأملاكن ومديرى الإدارات الهندسية والاملاك بالوحدات المحلية، والذى أكد خلاله تقدم المواطنين بعد 67 ألفًا و846 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء.

إجتماع التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة البحيرة

إجتماع التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة البحيرة

إجتماع التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة البحيرة