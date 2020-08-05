شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن القليوبية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الإنتخابية وحرص مواطنيها على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة

قال محافظ القليوبية أن المحافظة استعدت بتجهيز «532» مركزا إنتخابياً و«689» لجنة فرعية و«1» لجنة عامة بمدينة بنها ويبلغ عدد الناخبين بها «3 مليون و255 ألف ناخب» على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم لبحث مناقشة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بإنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق المحافظة، والتي من المقرر عقدها خلال يومي 11و 12 من أغسطس الجاري حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات وممثل عن الأزهر والكنيسة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية

ناقش «الهجان» تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الإنتخابية على مستوى المحافظة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن إنتظام سير العملية الإنتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظة وامر بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور على المقرات الإنتخابية ع للتأكد من جاهزيتها

واعطى «الهجان» توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات برفع درجة الإستعدادات القصوى وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والكهرباء والتهوية وتوفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وكذا السيدات والإستمرار في تطهير وتعقيم المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات

أكد المحافظ حرصه وإهتمامه بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية

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