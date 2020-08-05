محافظ دمياط تقرر النزول بالقبول بمدارس الثانوى العام إلى 250 درجة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 250 درجة بدلا من 255 درجة فى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط، على أن تقوم كل إدارة بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور مع مراعاة البعد الاجتماعى والأسري.
كما اعتمدت المحافظ خلال لقائها عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية بمجموع 200 درجة، على أن يتم ترتيبهم ترتيبًا تنازليا حسب المجموع تيسيرا على أولياء الأمور.
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