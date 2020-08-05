شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يزور مطار برج العرب ويتفقد موقع مشروع أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، الأربعاء، جولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، برفقة الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولى، استمراراً للجوالات الميدانية التي تهدف إلى متابعة سير العمل وانتظام حركة التشغيل وأعمال التطوير بالمطارات المصرية وكذا الوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي تتخذها المطارات.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وسيور الحقائب وكاونترات الجوازات، وبرج المراقبة، بالإضافة إلى منطقة الاقتراب بمركز الإسكندرية للملاحة الجوية ومبنى الأرصاد الجوية وكذا مركز الحماية المدنية ومواقف انتظار الطائرات، فضلاً عن متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار.

وخلال الجولة، أشاد وزير الطيران بالإجراءات الصحية والوقائية المطبقة من قبل مكتب الحجر الصحى والأطقم الطبية الموجودة بالمطار وكذا آلية الفحص الطبى التي تجريها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان على الرحلات الجوية القادمة إلى المطار الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية، واطمأن الوزير على الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة ومنظومة الكاميرات الحرارية التي تم تركيبها بالمطار.

وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب

كما قام الوزير بتفقد موقع مشروع أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمصر بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية «جايكا»، بمساحة نحو 34 ألف م2، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة في 2030، وتابع سيادته الأعمال التي من المقرر تنفيذها بالمشروع والتي تشمل إنشاء «ترماك» جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100 ألف م2، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي، وإنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب

كما اطلع منار على الأنظمة الفنية والتكنولوجية التي تعد هي الأحدث في مجال المطارات على مستوي العالم والتى من المنتظر أن يتم تركيبها خلال المرحلة القادمة .

وفى نهاية الجولة، تقدم الوزير بتهنئة جميع العاملين بمناسبة عيد الأضحى وأشاد بالجهود المبذولة والتنسيق الفعال مع كافة الجهات العاملة بالمطار وأثنى الوزير على الأداء المتميز وكذا التزام العاملين الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما حث الوزير العاملين على بذل مزيد من الجهد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر مطالباً من الجميع التحلى بروح العزيمة والمثابرة من أجل تخطى هذه المرحلة التي أثرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير على صناعة النقل الجوى على المستويين المحلى والعالمي.

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وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب