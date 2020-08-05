"الوطنية للانتخابات" تستحدث نظام جديد لتوزيع القضاة على لجان "انتخابات الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نظام جديد لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة.
جاء ذلك مع اقتراب انطلاق الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ خارج وداخل جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع المقبل.
واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من القضاة بالهيئات والجهات القضائية المختلفة للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع في الداخل والمحدد له يومى 11 و12 أغسطس.
واستحداث الهيئة الوطنية للانتخابات نظام جديد لتوزيع القضاة على اللجان الكترونيا وإمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابي واللجنة الفرعية التي سيشرف عليها من خلال قيام كل قاض بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وادخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.
وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان فقد تم اخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل باحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.
وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة وذلك لاتمام عملية الانتخابات لمجلس الشيوخ سواء فى الداخل والخارج واستحداث أفضل النظم لإخراج الانتخابات فى أبهى صورها.
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