أخبار مصر | أثري يكشف عن نقوش نادرة عمرها 1250 عام مهددة بالاندثار بقرافة الشافعي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أثري يكشف عن نقوش نادرة عمرها 1250 عام مهددة بالاندثار بقرافة الشافعي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر النقوش الإسلامية سواء شواهد القبور، أو النصوص التأسيسية من أهم العناصر الأثرية، حيث أنها التاريخ مكتوبًا بيد أصحابها، ولا تقل أهمية بحال عن أي بردية أو نص مكتوب على حائط معبد مصري قديم، وتعتبر نقوش شواهد القبور أحد المصادر التي يعتمد عليها الباحث في تأصيل فترات تاريخية أو أحداث.

وكشف أبو العلا خليل الباحث الأثري المعروف، عن مفاجأة من العيار الثقيل في حوش شريف باشا، الكائن بشارع السيدة نفيسة في قرافة الإمام الشافعي، وهو حوش رائع للغاية تم تأسيسه على الطراز الإسلامي المملوكي.

وقال خليل في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، إن على يمين الفناء الخارجي للحوش شاهدي قبر رخاميين أثريين غاية في الندرة، يرجع تاريخهما على الأقل إلى 1250 عام مضت، تم نقشهما بالخط الكوفي على الرخام، والخط غير منفوط، أي دون نقط أو تشكيل على الأحرف، أي أن الشاهدين يرجعان إلى فترة ما قبل ظهور النقط والتشكيل.

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