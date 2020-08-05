مصر | تأجيل محاكمة 6 متهمين بمقاومة السلطات وسرقة مواطن بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 6 متهمين بمقاومة السلطات وسرقة مواطن بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن، تأجيل محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطن ومقاومة السلطات بمدينة نصر، لجلسة 8 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين "أ.س"، و"م.أ"، و" أ.ع"، و"إ.م"، و" ك.ع"، و"ج.م"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة والمملوكة للمجنى عليه " أ.س"، وكان ذلك ليلًا باستخدام السلاح النارى موضوع الاتهام الثانى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم الأول، استعمال القوة والعنف مع موظف عام وهو نقيب شرطة، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بأن أشهر فى وجهه سلاح نارى غير مششخن "بندقية خرطوش"، لمنعه من أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، إلا أنه لم يبلغ مقصده بتمام ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

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