شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقي خطاب من وزير المياه الإثيوبي.. بيان جديد من «الري» بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر رسميا، الأربعاء، قيامها بإرسال خطاب إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي، حول فعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يتضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادى الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو 2020.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري، أكدت مصر رفضها ما ورد في الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان، والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020، والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.