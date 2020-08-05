اعرف إزاى تقرأ فاتورة الكهرباء قبل سدادها للتأكد من صحتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقرائه أهم المعلومات عن الخطوات السليمة لقراءه فاتورة الكهرباء بشكل سليم ليتأكد المواطن من صحة الفاتورة قبل سدادها. وفيما يلى خطوات قراءة الفاتورة: خانة رسوم النظافة: طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح ما بين 3 جنيهات وحتى 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة. خانة حاليا: وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند اصدار الفاتورة. خانة سابقة: وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق. خانة الاستهلاك: وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك. خانة قيمة الاستهلاك: وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك. خانة رسوم: يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة وعادة ما تكون ما بين 2 إلى 10 قروش. Advertisements خانة تسويات ورسوم: هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء. خانة الإجمالى: وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد اضافة الرسوم والتسويات والأقساط. خانة رقم اللوحة: وأوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد. خانة تاريخ الإصدار: وهى توضح تاريخ اصدار الفاتورة وعن اى شهر صدرت. خانة منطقة: وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك. خانة إدارة: تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك. خانة رصيد أقساط: وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى. خانة المطلوب سداده: وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد اضافة الاقساط والرسوم والتسويات.

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