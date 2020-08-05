شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: ممنوع انتقال السياح خارج المحافظات الثلاث المصرح لها استقبالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر اتحاد الغرف السياحية شركات السياحة والمنشآت الفندقية من السماح للسياح الوافدين للثلاث محافظات السياحية الثلاث المسموح لهم باستقبال سياحة خارجية وهم جنوب سيناء والبحر الاحمر ومرسى مطروح، بالانتقال لاى محافظة آخرى داخل الجمهورية.

وقال الاتحاد فى منشور تم تعميمه اليوم على الغرف السياحية الخمس انه طبقا للضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة إلى المحافظات السياحية الثلاث يحذر تماما كل من يحمل تأشيرة سياحية من اى من المحافظات السياحية إلى اى من محافظات الجمهورية، وكذلك القدوم من اى محافظة اخرى إلى اى من المحافظات الثلاث وذلك برا او جوا او بحرا لحين اشعار اخر.

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وأكد الاتحاد ان اى منشآة سياحية او فندقية تخالف الضوابط الاحترازية التى اصدرتها وزارة السياحة والاثار واعدتها مع وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة واتحاد الغرف السياحية واقرها مجلس الوزراء، سيتم توقيع الجزاء عليها وفقا للقوانين المنظمة.

واعلنت وزارة السياحة والاثار انه منذ استئناف الحركة السياحية استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة أكثر من 26 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، لافته إلى أن هناك عدد كبير من الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر عادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، دون رصد أية حالة إصابة واحدة. وسجلت محافظة جنوب سيناء الاحد الماضى اعلى معدل لاستقبال الرحلات الدولية، حيث اعلنت المحافظة وصول 10 رحلات من دولة أوكرانيا، ورحلة من دولة بيلا روسيا، بإجمالى 2098 أوكرانى و188 بيلا روسى إلى مطار شرم الشيخ الدولى.