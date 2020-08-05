شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تعديل بعض أحكام قرار إنشاء هيئة التنشيط السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 30 مكرر (ج)، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1523 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. للاطلاع على التعديلات: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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