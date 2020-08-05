شكرا لقرائتكم خبر عن «المنجزين العرب» : صكوك الأضاحي حققت أرقاماً قياسية في حركة البيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية بمشروع صك الأضحية الذي نفذته وزارة الأوقاف خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأشارت «المؤسسة » في بيان إلى نجاح المشروع الذي حقق أرقاماً قياسية في معدل البيع عن الأعوام الماضية بما يعكس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأكد سامح لطفي ،رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن الوزارة نفذت المشروع بنجاح كبير وتميز عال من خلال نشرفكرة التكافل والتضامن بين الأشخاص، بما يؤدي إلى المحافظة على تعزيز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة في دعم غير القادرين. وأشار إلى أن الصكوك ساهمت وبشكل كبير في دعم و مساعدة المحتاجين من خلال توصيل الأضاحى بطريقة تحافظ على كرامتهم و تعزز من القيم الدينية، لافتا إلى أن العمل الخيري يسهم في نشر مفهوم التضامن الاجتماعي بين المواطنين في ظل ظروف أزمة جائحة كورونا حيث أصبح ًملبياً لمطالب واحتياجات الأسر الأولى بالرعاية والإسهام في تخفيف معاناتهم.

وثمن «لطفي» جهود مديريات الأوقاف قائلا « لقد قدموا الخدمة بشكل متميز من حيث أراد أصحابها أن يحسنوا ، متوجها بالشكر لهم على حسن التنظيم والإشراف والتوزيع بجانب تحقيقهم لأرقام قياسية في مبيعات الصكوك. كما أشاد بقرارات الوزارة التي تضمنت صرف مكافأت استثنائية للقائمين على المشروع من الموارد الذاتية للوزارة لتحفيزهم دون المساس بأموال مشروع الصكوك التي تذهب الى المستحقين كاملة بعد تحويلها إلى أضاحي، مؤكدا أن المشروع ساهم في إدخال البهجة والسعادة على نفوس غير القادرين خلال أيام العيد، تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.