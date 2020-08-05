شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: لبنان عروس الشرق رغم المحن.. وقادر على النهوض من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا بالشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، لمواساته في الحادث الأليم الذي وقع في لبنان الثلاثاء، وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين.

وعبَّر مفتي الجمهورية في مكالمته الهاتفية عن دعم الشعب المصري الكامل ومواساته للشعب اللبناني في مصابه الأليم، مؤكدًا أن لبنان كان دائمًا -وسيظل- عروس الشرق رغم المحن، وأنه قادر على النهوض من جديد كعادته في كل أزمة من الأزمات التي مر بها.

وأضاف مفتي الجمهورية: «نحن على ثقة بأن الشعب اللبناني الذي تعودنا منه الإيجابية في مواجهة المحن، قادر على الخروج من هذه المحنة أقوى مما كان، مستلهمًا منها القوة والدافع من أجل إعادة البناء والتنمية من جديد».