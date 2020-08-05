شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1416 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1416 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول ،بلطيم، دسوق»، كما تم ضبط 58 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 232 مخالفة دراجة نارية، و77 مخالفة انتظار خاطئ، و120 مخالفة سير بدون تراخيص 62 بدون رخص قيادة و58 بدون رخص تسيير، و7 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، و2 مخالفة سير يسار الطريق، و6 مخالفة تلف اطارات و884 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.