شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يقرر اعتبار 4 طرق بالإسكندرية مرافق ذات طبيعة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 30 مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1498 لسنة 2020، باعتبار بعض الطرق بمحافظة الإسكندرية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، وتتولى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إدارتها والإشراف عليها

كما تناول العدد، قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1493، 1494، 1495، 1496، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وشملت التعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لجامعات جنوب الوادي، دمياط، حلوان، العريش.