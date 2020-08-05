شكرا لقرائتكم خبر عن 1121 أسرة.. محافظ كفر الشيخ: صرف منحة 3 أشهر لغير المستفيدين من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن صرف منحة 3 أشهر مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لغير المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» وعددهم 1121 أسرة، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، بحد أدنى طفلين لكل أسرة، تحت إشراف المحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
قال «نورالدين»، إنه في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف العبء عن المواطنين من آثار جائحة كورونا «كوفيد 19»، تم إرسال أسماء غير المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، عن طريق الوزارة إلى منظمة الغذاء العالمية وسيتم صرف لكل أسرة 400 جنيه لمدة 3 أشهر عن طريق منافذ فوري بالرقم القومي.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة بدأت منذ بداية أزمة الفيروس تفعيل مبادرات الخير التي تكفل توفير حياة كريمة للمواطنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الغرفة التجارية تقديم مساعدات للقرى الأكثر احتياجاً، وكذلك العمالة غير المنتظمة المتضررة.
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