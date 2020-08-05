شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يقرر تخفيض رسوم مقابل التصالح للمباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بخفض رسوم مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المخالفة. وفقا للقانون، وما انتهت إلية اللجان المشكلة لإعادة تقدير قيم مقابل التصالح. قال المحافظ، القرار جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية للتسيير على المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وقد تضمن قرار المحافظ جدولا يبين قيم الأسعار الجديدة بكل مركز وقرية ووفقا للأطوال والمناطق. اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا - صورة أرشيفية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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