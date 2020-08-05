شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه دمياط»: تركيب 6 آلاف عداد مسبق الدفع بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد بدوي عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أن الشركة توسعت في تركيب العدادات مسبوقة الدفع على جميع مراكز المحافظة، حيث أنه تم تركيب ٦٠٠٠ عداد مسبق الدفع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة بالتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع.

وأوضح «عسل»، أنه تم تشغيل وتفعيل عدد(٧) مراكز خدمة عملاء وهم ( دمياط- فارسكور- الروضة- الزرقا- كفر سعد- الوسطاني )، وأنه جاري استكمال عدد (٣) مراكز خدمة عملاء ليصبح العدد الإجمالي (١٠) مراكز لتقديم خدمة الشحن خلال ٢٤ ساعة، وتذليل العقبات، لخدمة عملاء شركة دمياط ولكسب ثقتهم في العداد مسبق الدفع .

وتابع رئيس الشركة، أنه تم تدريب مسؤولي الشحن للقيام بأعمال الشحن والتهيئة واستخراج التقارير والتعرف على كافة مهارات البرنامج بجميع مراكز خدمة العملاء، وأنه تم التسهيل على العملاء في أعمال الشحن لإمكانية الشحن من أي مركز خدمة عملاء داخل المحافظة دون التقيد بالمنطقة التابع لها العميل.