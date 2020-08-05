شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مرشد سياحي يطالبون الحكومة بدعمهم ماليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب نحو ١٠ آلاف من أعضاء نقابة المرشدين السياحيين، الحكومة، بصرف دعم مادي لهم مثل باقي المهن بالقطاع السياحي، حيث أنهم بدون عمل منذ نحو ٥ أشهر مع انتشار فيروس كورونا وتوقف الحركة السياحة الخارجية، حيث يعد الإرشاد السياحي مهنة من أهم المهن التي تعمل في القطاع السياحي ورغم تأثرها الشديد خلال أزمة فيروس كورونا.

وطالب المرشدون، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمساندة مطالبهم للمعاملة بالمثل كباقي فئات العاملين بالقطاع السياحي في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث لم تقم وزارة السياحة والآثار بصرف أية تعويضات مادية للمرشدين السياحيين كباقي أبناء القطاع السياحي.

وأكد حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، أن «المرشد السياحي هو من أكثر الفئات المتضررة في القطاع نتيجة إجراءات الحظر العالمية والداخلية، حيث توقفت السياحة على المستويين المحلي والدولي، وأن الوزارة دعمت المستثمرين والعاملين بالفنادق وشركات السياحة وتجاهلت المرشدين وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية في دعم العاملين بالقطاع السياحي وهم من أكثر المتضررين في تلك الأزمة الحالية إلا أنها الأكثر تأثير حيث توقف القطاع تماماً محلياً وعالمياً».

من جهته، قال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن «مهنة الإرشاد السياحي تعتبر من المهن الحرة التي ترتبط بالأجر اليومي، وعلى الرغم من توقف الدخل تماما، إلا إن المرشدين السياحيين يستمرون في دفع التأمينات والتي تتراكم في حال عدم السداد، وأن ذلك القطاع يضم قرابة 10 آلاف مرشد سياحي يعولون 10 آلاف أسرة متوسط عدد أفراد العائلة 4 أفراد أي أكثر من أربعين ألف مواطن مصري».