شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠٪.

وأوضح عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه قد بلغت نسبة نجاح الدورين الأول والثانى للشهادة الإعدادية نسبة ١٠٠٪ لعدد ٢٥٧٠٨ طلاب وطالبة حضروا الامتحانات هذا العام.