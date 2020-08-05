شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بنها العام تعلن «صفر» كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل مستشفى بنها العام اليوم «صفر» إصابات فيروس كورونا وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير المستشفى إن المستشفى الآن لا يوجد به إلى أي مصاب موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافيا

اوضحت مديرة المستشفي أنه تم صرف بروتوكولات علاج وزارة الصحة للحالات بالمنازل لـ 2593 حالة وأن المستشفى كان لا يستقبل أي حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وتم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد مؤكده انه تم البدء في عملية التطهير لأقسام المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة الطبية العادية واستقبال المرضي العاديين.