شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بمصر للطيران: خسائر وقف رحلات «القاهرة- الكويت» 100 مليون جنيه شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار القاهرة الدولي الأربعاء، 52 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 5605 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة، ويغادر المطار 52 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 3893 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنّ صالات المطار ستشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول نحو 10 آلاف راكب على متن 104 رحلات جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة لشركات مصرية خاصة.

وأضافت المصادر أن سلطات مطار القاهرة الدولي، تتخذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

فيما كشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن أن قرار وقف الرحلات بين «القاهرة والكويت» في الاتجاهين، بسبب الإجراءات الصحية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تسبب في زيادة حجم خسائر شركات الطيران، بنحو 100 مليون جنيه في الشهر.

وأضافت المصادر أنه كان من المقرر، أن تسيير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وحدها 15 رحلة أسبوعية باتجاه الكويت، وهي رحلات «ذهاب وإياب» بواقع 30 رحلة أسبوعية، أي نحو 120 رحلة شهرية في الاتجاهين، لنقل نحو 20 ألف راكب تقريبا، وتصل إيرادات التذاكر في الشهر لنحو 80 مليون جنيه في الاتجاهين، أي نحو 40 إلى 50 مليون جنيه في رحلات الذهاب فقط لشركة واحدة، وهذا بخلاف إيرادات الخدمات المقدمة في الجانبين، مع توقف النسب التي يحصل عليها الوكلاء وشركات الحجز في البلدين. وقدر حجم التذاكر الملغاة في رحلات الذهاب فقط بنحو 100 مليون جنيه للشركات المتعاملة مع هذا الخط شهريًا.

وكشفت المصادر عن أن المعامل التي تقدم خدماتها الطبية للمسافرين فقدت هي الأخرى نحو 60 مليون جنيه، هي قيمة تحليل «pcr» لنحو 10 آلاف راكب في الشهر الأول فقط. كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت تسيير رحلاتها المنتظمة إلى الكويت مطلع أغسطس الجاري، وكانت سلطة الطيران المدني بدولة الكويت أعلنت تعليق جميع رحلاتها المجدولة والمنتظمة إلى 31 دولة بينها مصر.

Advertisements