شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بدء الدراسة بالمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 172 تابع، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 2110 لسنة 2020، بتاريخ 29/7/2020، بشأن بدء الدراسة بالمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بهليوبوليس.
وجاء في نص المادة، بدء الدراسة بالمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة التابع لجمعية الشرق الأوسط للعلوم للعام الدراسي 2020/2021.
ويطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
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