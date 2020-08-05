مفتى الجمهورية :لبنان سيظل عروس الشرق رغم المحن وقادر على النهوض كعادته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اتصالًا هاتفيًّا بالشيخ عبد اللطيف دريان -مفتي الجمهورية اللبنانية- لمواساته في الحادث الأليم الذي وقع في لبنان أمس، وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين.
وعبَّر المفتي في مكالمته الهاتفية عن دعم الشعب المصري الكامل ومواساته للشعب اللبناني في مصابه الأليم، مؤكدًا أن لبنان كان دائمًا -وسيظل- عروس الشرق رغم المحن، وأنه قادر على النهوض من جديد كعادته في كل أزمة من الأزمات التي مر بها.
وأضاف مفتي الجمهورية: "نحن على ثقة بأن الشعب اللبناني الذي تعودنا منه الإيجابية في مواجهة المحن، قادر على الخروج من هذه المحنة أقوى مما كان، مستلهمًا منها القوة والدافع من أجل إعادة البناء والتنمية من جديد".
وكان قد أدان أمس الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بشدة التفجير بالعاصمة اللبنانية بيروت والذى أدى لسقوط العشرات من الضحايا والمصابين .
وشدد مفتي الجمهورية في بيان له مساء أمس الثلاثاء، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.
وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة للبنان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر ضحايا الحادث الأليم ، سائلا المولى عز وجل أن ينعم بالاستقرار والرخاء للبنان الشقيقة .
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