شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترصد 3 حالة غش ونشر على الانترنت بامتحان الدبلومات الفنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 422 ألف 739 طالب - طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، فى (95) مادة فترة أولى، (6) مواد فترة ثانية، فى رابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

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وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالة غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (المنوفية – كفر الشيخ – الإسكندرية)، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة اشتباه إصابة مراقب بمحافظة البحيرة بفيروس كورونا وتم استبداله بمراقب آخر للجنة.