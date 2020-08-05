شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: قرارات ملزمة لـ 506 شكوى لسلع معمرة وسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه رقم 154 برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى للبت فى عدد من الشكاوى فى ضوء الإجراءات التى يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.



صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى عن قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى عدد 506 شكاوى، منهم 28 شكوى فى مجال السيارات و478 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة، لافتا إلى أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الإدارة قد أصدر 19 قرارا منها إصلاح السيارة بقيمة إصلاحات تصل إلى 8,170,000، وإصدار قرارات باستبدال السيارة أو استرجاعها ورد قيمتها فى 4 شكاوى بإجمالى قيمة 1,480,000 ، كما أصدر المجلس قراره فى 3 شكاوى باستكمال الفحص فى كلية الهندسة لإعداد تقرير فنى قاطع بماهية العيوب الموجودة بالسيارات وتحديد المسئولية، كما أصدر المجلس قراره بإحالة إحدى الشكاوى للنيابة العامة، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى ، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية .



وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 478 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 59 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية منهم قرارين فى مجال الهواتف المحمولة و 423 قرار بالإصلاح منهم قرار في مجال الأثاث ، و 5 قرارات فى مجال العقارات والتايم شير.



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وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التانى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .



وجدير بالذكر أن مجلس الإدارة ناقش في جلسته منح إحدي كبري شركات السلع المعمرة مهله 15 يوم لإزالة اسباب شكاوي المستهلكين أو إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر