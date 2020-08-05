جامعة حلوان تعقد أول مناقشة رسالة ماجستير فى الملكية الفكرية فى زمن الكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مناقشة لأول رسالة ماجستير فى الملكية الفكرية عن تسوية منازعات عقود الملكية الأدبية وذلك في زمن الكورونا. وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة اتخذت إجراءات احترازية مشددة فى المناقشات العلمية حفاظا على الصحة العامة دون المساس بالأمور العلمية أو توقفها. Advertisements وأشار الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية إلى أن لجنة المناقشة والحكم كانت برئاسة الدكتور أحمد سلامة أستاذ القانون الدولي الخاص وعضوية الدكتور محمد نصر الدين استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور خالد عبد الفتاح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة حلوان. وكانت انطلقت فعاليات ورشة عمل المشروعات البحثية الممولة: الجهات المانحة وفرص التمويل المتاحة" التى نظمتها وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى، يأتى ذلك تأكيدا على الدور الحيوي المهم الذي تقوم به وحدة دعم البحث العلمى للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يسهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا.

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