شكرا لقرائتكم خبر عن الازهر يعلن فتح باب التقديم للمسابقة العامة الايفاد "البعثات" لعام 2020 -2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، فتح باب قبول طلبات التقدم للمسابقات العامة للإيفاد (المسابقة العامة - مسابقة اللغات ) للعام 2020/2021 في المدة من 8/8/2020م حتى 22/8/2020م (الذكور فقط) للمقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف ومستوفين لشروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد الصادرة بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (3) لسنة 2018م.

أولاً- المسابقة العامة للإيفاد:

يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني بالأزهر الشريف من حملة المؤهلات العالية والتخصصات المطلوبة هذا العام هي: العلوم الشرعية – اللغة العربية –الوعظ – القراءات – العلوم- الرياضيات – اللغة الانجليزية – الكيمياء – الفيزياء – الأحياء.

العاملون في مجال التعليم من حملة الماجستير أوالدكتوراه فقط في التخصصات التالية:(علوم الحديث – الفقه الحنفي – الفقه المعاصر-اقتصاد –إعلام – كيمياء باللغة الإنجليزية – فيزياء باللغة الإنجليزية – أحياء باللغة الإنجليزية.

ثانياً: مسابقة اللغات:

يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني الذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية التالية: (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - اليونانية) خريجى كليات الأزهر من الوعاظ ومدرسى العلوم الدينية والعربية العاملين بالأزهر.

وقال المجمع : لا يجوز التقدم إلا لمسابقة واحدة من المسابقتين، على أن يقوم كل متقدم باستيفاء بياناته على استمارة طلب الترشيح الإلكترونية على بوابة الأزهر وطباعتها واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر ورئيس المنطقة المختص، وذلك بكل دقة وعدم إغفال أي بيان، كذلك لا تقبل طلبات الإيفاد إلا إذا كانت الشروط متوفرة وفق للائحة الإيفاد وفي المواعيد المحددة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد الاختبارات المقررة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

أما عن شروط التقدم قال المجمع: الشروط الواجب توافرها في المتقدم لمسابقة الإيفاد :أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف:- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات -على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني أو في عمل يكسبه خبرة فيما يسند إليه من أعمال بالخارج -حسب الأحوال- في ظل التخصص المطلوب، ويتجاوز عن كسر الشهر الأخير في حساب المدة المشار إليها.

- ألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن (85%) وفي حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا، أما إذا كان الإعفاء مؤقتًا فيلزم تقديم شهادة من الجهات المعنية بالقوات المسلحة بالموافقة على سفره.

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- أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده الأزهر في كل مسابقة. أن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة تعاقده السابقة بالخارج.

- ألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها أو أجازة بدون مرتب ،ألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المستعارة.

- ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق.

- ألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين.

- أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض.

(خاص بمسابقة اللغات) اجتياز الاختبار المقرر في التخصص المتقدم إليه بلغة الدولة الموفد إليها بنسبة لا تقل عن (50٪) من درجة الاختبار.

- ضرورة إرفاق المستندات الآتية بطلب الترشيح المطبوع من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 2020/2021م وتشمل

- إقرار بقبول الإيفاد طبقًا للقواعد المالية المقررة للأزهر الشريف.

- عدد (3) صور شخصية حديثة– خلفية بيضاء-معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الاسم.

- عدد(2) صورة شخصية حديثة بمقاس كارت 6×9– خلفية بيضاء-معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الاسم.

- صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة، صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراه).

- صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي، صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة.