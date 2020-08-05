شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: تداول 109 آلاف طن بضائع و 2034 حاوية و5958 شاحنة عامة بالميناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، ووصلت 17 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة فى الشحن والتفريغ 28 سفينة من بينهم سفن حاويات وبضائع عامة، وصب سائل ، وعبارات يجرى تفريغهم.
كما يتواجد بالمخطاف الداخلى 3 سفن على متنهما 100 ألف طن قمح و فحم و خشب جارى تفريغهم ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 28 سفينة ، وقد تم دخول وخروج 5958 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضاف رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 88 ألف طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 488 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 1546 حاوية.
وأكد الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات لتسهيل دخول وخروج ، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضاً ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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