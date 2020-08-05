شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة آخر 24 ساعة مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 1 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، مع استمرار تطبيق اجراءات الوقاية ضد كورونا.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27285 طن تشمل 21830 طن يوريا و2655 طن داى أمونيوم و200 طن رمل و2600 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35249 طن تضم 5784 طن حديد و6258 طن ابلاكاش و1551 طن خشب زان و10035 طن خردة و11621 طن ذرة .

وسجل اجمالى حركة الصادر من الحاويات 272 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة ) وخضروات ( خضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( زيتون أخضر وبرسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية والجزائر و أسبانيا وسنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 294 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 971 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 19606 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13825 طنا، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1388 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 2385 شاحنة منها 392 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 21310 من البضائع العامة .