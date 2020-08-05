شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات نظافة بالجيزة وضبط مقهى يقدم الشيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور بأعمال ترميم بلدورات شارع التحرير مع شارع بهجت الشوربجى ورفع مخلفات القمامة من داخل مشروع محور ترعة الزمر. وفى السياق رفع حى الدقى 112 حالة إشغال لمحال متعدية علي حرم الطريق وذلك خلال حملة مسائية مكبرة في جميع الاحياء والمراكز والمدن علي مستوي محافظه الجيزه وحتي منتصف الليل. وشملت الحملة رفع كراسى وثلاجات لمحال ومقاهي متعدية علي حرم الطريق بشارع التحرير وشارع محي الدين ابو العز وشارع الثورة وميدان مصطفي محمود. وشنت أجهزة حى بولاق الدكرور برئاسة عبدالله نور رئيس الحي حملة ضبطت خلالها مقهى تقدم الشيشة للمواطنين وقد تم التحفظ على الكراسى والشيش والأدوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. Advertisements وشنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ، حملات لرفع كفاءة النظافة بنطاق أحياء الجيزة ، شملت شارع ترسا، وشارع العروبة ، وشارع الهرم ، بنطاق حي الطالبية. كما شملت حملات النظافة شارع الوحدة ، وشارع النيل ، بنطاق حي شمال الجيزة . ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار رفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخلية من أعمال نظافة وتجريد الأتربة ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة. وفى اطار ذلك نفذ حى العمرانية حملة مكبرة من صيانة الطرق، والاشغالات، وقطاع هيئة النظافة، والإنارة، وذلك لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة وتجريد الأتربة ورفع الحواجز الحديدية والبلدورات، وصيانة أعمدة الإنارة بشارع عبد الخالق عزوز من شارع الهرم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. حملات نظافة بالجيزة وضبط مقهى يقدم الشيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.