شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة برج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل بجولة تفقدية بمشروعات مدينة برج العرب الجديدة Advertisements وكانت الحكومة قد أكدت مؤخرا على ضرورة استمرار الالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها؛ وذلك للحفاظ على ما تحقق من نتائج فيما يتعلق بتراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لأنه في حال عودة هذه المعدلات للارتفاع مرة أخرى سيؤثر ذلك سلباً على دوران عجلة الاقتصاد.

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