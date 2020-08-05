شكرا لقرائتكم خبر عن "جحيم بيروت" ليس الأول.. 6 كوارث تسببت فيها "نترات الأمونيوم".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب العالم كله بصدمة، إثر الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف، وذلك بسبب انفجار شب فى 2750 طناً من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في مستودع بمرفأ بيروت لمدة ست سنوات.

لكن مرفأ بيروت ليس الكارثة الوحيدة التي تسببت فيها نترات الأمونيوم، فقد شهد التاريخ على كوارث دموية كان المتهم فيها "نترات الأمونيوم" والتى تدخل فى صناعة الأسمدة وبعض أنواع المتفجرات، وذكر موقع دويتشه فيلله عددًا من هذه الكوارث.

ونترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كقاعدة للعديد من الأسمدة النيتروجينية الحبيبية ، الأمونيونيترات، ذو قابلية عالية للذوبان في الماء ويتم شراؤه من قبل المزارعين في أكياس كبيرة، وهى ليست منتجات قابلة للاشتعال، ولكنها مؤكسدات، يمكن تفجيره بجرعات متوسطة وعالية وفي وجود مواد قابلة للاحتراق أو مصادر شديدة للحرارة.



بيروت

1- مدينة أوباو الألمانية

يشير موقع شيمى الألماني، إلى انفجار في 21 سبتمبر 1921 داخل فرع مصنع "بي أي أس إف" لتصنيع السماد بمدينة أوباو جنوب غرب ألمانيا ليكون أحد "أسوأ الانفجارات في تاريخ ألمانيا"، و كان ذلك بسبب خلط نترات الأمونيوم مع ديناميت بطريقة خاطئة، وهو ما تسبب في انفجار نحو 4500 طن من المزيج القاتل.

وبحسب موقع فورت لاستيج الألماني، فقد أسفر الانفجار عن مصرع 600 شخص وإصابة أكثر من 2000 شخص، كما تسبب الانفجار في تشريد مئات الأسر في المدينة بعد تهدم بيوتهم.

2- ميناء تكساس الأمريكي

في 16 أبريل 1947 انفجرت سفينتا شحن محملتان بنترات الأمونيوم في ميناء تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن 486 قتيلاً وأكثر من 3000 جريح بحسب موقع زايلناخت الألماني، ونتج عن الانفجار خسائر مادية بأكثر من 65 مليون دولار آنذاك، كما تسببت الكارثة في تشريد المئات بعد دمار بيوتهم إثر الانفجار.



الجيش وفرق الإنقاذ في ميناء تكساس الأمريكي بعد كارثة عام 1947

3- تفجير مدينة بريست الفرنسية

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في 28 يوليو 1947 انفجرت في ميناء مدينة بريست الفرنسية سفينة الشحن النرويجية "أوشن ليبرتي" التي كانت محملة بنترات الأمونيوم، وأسفر الانفجار عن سقوط 21 قتيلاً وأكثر من مئة جريح، وتسبب الانفجار في خسائر بملايين الفرانكات الفرنسية آنذاك.

4- كارثة أوكلاهوما الأمريكية

بعض الكوارث التي تسببت فيها نترات الأمونيوم كانت متعمدة، ففي 19 أبريل 1995 قام تيموثي مكفاي بتفجير سيارة محملة بهذه المادة الفتاكة أمام مبنى "ألفريد ب.موراه" الفدرالي بمدينة أوكلاهوما، بحسب موقع "المركز الاتحادي للتثقيف السياسي في ألمانيا". وأسفر الانفجار عن مقتل 168 شخصاً.

5- مدينة تولوز الفرنسية

في 21 سبتمبر2001 دوى انفجار هائل في مصنع "أي زد إف" بمدينة تولوز الفرنسية بعد اشتعال 40 طناً من نترات الأمونيوم في حاوية للنفايات الكيميائية، وتسبب الانفجار في تدمير أجزاء كبيرة من المدينة وأسفر عن مصرع 31 شخصاً وجرح الآلاف، وتصادف تاريخ هذا الانفجار في الذكرى الثمانين لانفجار مدينة أوباو الألمانية المروع.



مصنع بمدينة تولوز الفرنسية بعد اشتعال 40 طناً من نترات الأمونيوم عام 2001

6- مدينة ريونجشون الكورية الشمالية

في 4 أغسطس 2004 انفجرت عدة عربات قطار محملة بنترات الأمونيوم في مدينة ريجشون بكوريا الشمالية، وبحسب موقع إذاعة إم دي إر الألمانية أسفر الانفجار عن سقوط 154 قتيلاً وإصابة أكثر من 1200 شخص، كما تم تدمير أكثر من 8000 منزل في المدينة.