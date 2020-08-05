شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يطلع على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي علي المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه.

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واطلع الرئيس على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الرى المستخدمة للزراعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث وجه في هذا الإطار بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه فى مصر سعياً لامتلاك القدرة الوطنية فى هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك بالتوازى مع خطط الدولة الأخرى فى ترشيد المياه واستخدام طرق الرى الحديثة.