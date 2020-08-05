شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحد أوائل الثانوية العامة المنسيين من كشوف الوزارة: قلبى طاير من الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قلبى طاير من الفرحة والسعادة، شعور لا يمكن وصفه" بهذه الكلمات عبرت أسرة الطالب كريم محمد سعد أحد أوائل الثانوية العامة الثالث مكرر شعبة علمى رياضة بمجموع 409.4، عن سعادتها الكبيرة بعد ظهور القائمة المعدلة لأوائل الثانوية العامة اليوم الأربعاء.

وأشار محمد سعد والد الطالب كريم، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أنه كان يسمع إلى مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة والاستماع إلى أسماء الطلاب الأوائل، في الوقت الذى كان ابنه كريم نائم غرفته ولم يكن يتوقع أن يكون من الأوائل، وكان ينتظر ظهور النتيجة، مشيرا إلى أنه فوجئ بذكر وزير التربية اسم ابنه كريم، وانتابته حالة من الفرح الكبيرة وقام بالتوجه مسرعا إلى غرفة نجله لإبلاغه وتهنئته.

وأشار والد الطالب إلى أنه كان يتوقع أنه يكون من بين المتفوقين، خاصة أنه كان يبذل مجهود كبيرة في الدراسة طوال السنة لكنه لم يكن أحد فى الأسرة يتوقع أن يكون كريم ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

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كما عبر الطالب كريم محمد سعد عن فرحته عن حصوله على المركز الثالث مكرر شعبة علمى رياضة، خاصة إلى أنه أول مرة يكون ضمن المتفوقين والأوئل، مشيرا إلى أن يرغب في دخول كلية الهندسة، مشيرا إلى أن مادى الفيزياء كانت أكثر المواد التي يشعر بخوف منها.

وأشار كريم إلى أنه كان يقوم بالمذاكرة نحو من 5 إلى 6 ساعات يوميا طول أيام السنة، ولكن خلال أيام الامتحانات الموجهود تضاعف، وأنه كان يحصل على دروس خصوصية قبل ظهور وباء كورونا، وبعد الظهور كان يحصل على درس واحد فقط.

وأشار إلى أن أكثر شىء كان يفتقده أثناء الثانوية العامة ويسعى للقيام بها بعد الظهور نتيجة الثانوية العامة وحصول على ترتيب المركز الثالث مكرر هى النوم.