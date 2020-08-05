شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء لبنان يضع المسئولين المعنيين بانفجار المرفأ تحت الإقامة الجبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية، أن مجلس الوزراء اللبنانى، اتخذ قرارا اليوم الأربعاء، بوضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار المرفأ فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.





من ناحية أخرى، قال مروان عبود محافظ بيروت، إنه تم تدمير المدينة بالكامل وهى غير صالحة للحياة الآن، وأن الآلاف من السكان بدون ملجأ أو مأوى، كما أن مرفأ بيروت مدمر بالكامل.

وأضاف مروان عبود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التكلفة للتصليحات والترميم مرتفعة، إلا أن الإمكانيات محدودة فى ظل الأزمة الاقتصادية إلى جانب تعثر الاستيراد من الخارج.

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وأشار محافظ بيروت، إلى أن الحادث مصيبة حلت على لبنان، كما أنهم يعملون ليلا نهارا فى محافظة بيروت لتأمين الملجأ لأهالى بيروت ولكن العين بصيرة واليد قصيرة.

وتابع محافظ بيروت ، أن هناك صعوبة فى تأمين مخزن بيروت فلا فنادق حتى هناك ومن هنا طلبنا من اهالى المدن اللبنانية ورؤسائهم فى استضافة أهل بيروت .

وأكد محافظ بيروت، أننا شعب واحد لا يفرقنا طوائف او اديان بل تربطنا الوطنية، لافتا الى ان العالم العربى فى قلب لبنان وهو الان يحتاج إليكم، مشيرا الى انه لا يوجد خطة واضحة حتى الآن حول كيف سيتم التعامل مع الأضرار التي سببها الانفجار.