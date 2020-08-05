شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل الفيتامينات الطبيعية فى الطعام أم كبسولات الفيتامينات الطبية؟ الصحة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن تناول الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الخضروات والفاكهة مثل الفراولة والبرتقال والجوافة وغيرها أفضل بكثير من الحصول على الفيتامينات الموجودة في الأقراص والكبسولات الدوائية.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم: يجب أن تحتوي نصف وجبات الفطار والغذاء والعشاء على خضروات مع استبدال الحلويات بالفواكه عن طريق عمل سلطة أو عصائر طازجة .

وكانت وزارة الصحة والسكان حذرت المواطنين من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن ذلك يشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على صحة الإنسان.

وأوضحت، أن تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات زمنية محددة، مؤكده أن الإفراط في تناول تلك الفيتامينات قد يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، كما أنه قد يؤدي إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم في حالة استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت إلى أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية لتعزيز الصحة ورفع المناعة، والذي يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص، حيث يساعد ذلك على تحفيز وتقوية جهاز المناعة ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.