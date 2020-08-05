شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يزور لبنان قريبا.. ويؤكد لـ"عون": ندعم بيروت فى هذه المحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً تليفونياً بالرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا تفجيرات بيروت بالأمس، والاعراب عن دعم لبنان ومساندته في هذه المحنة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط تناول خلال الاتصال التليفوني سُبل حشد الدعم لمُساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، كما عبّر عن اعتزامه زيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له ولتقديم العزاء بصورة شخصية.

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وأضاف المصدر أن أبو الغيط كان قد أطلق في وقتٍ سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعياً إلى تحركٍ دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

وأكد المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجّه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية، وأيضاً الدولية ذات الصلة