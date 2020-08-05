شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثير من طلاب الثانوية العامة، عن كيفية التظلم على نتيجة امتحان الدور الأول، للثانوية العامة 2020، ونقدم فى الإنفو جراف التالى تفاصيل ومواعيد التظلمات..

ـ التظلمات تبدأ الأحد وتستمر لمدة 15 يومًا لجميع الطلاب .

- تسديد 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم عليها.

ـ يسدد المبلغ فى أحد البنوك الوطنية "الأهلى"

ـ تخصيص قرابة 27 مقرا لتلقى التظلمات.

ـ نتيجة التظلمات تعلن خلال 3 أيام حسب أولوية الاطلاع.

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ـ الكنترول يخاطب مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب.

ـ الطالب يسترد الـ"100 جنيه حال ثبوت أحقيته فى درجات زيادة.

ـ الطالب يطلع على صورة من كراسة الإجابة وليس الأصل.

ـ الطالب يكتب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى نموذج معد لذلك.

ـ ليس من حق الطالب أن يطلب تصحيح كراسة الإجابة من البداية.

ـ يتأكد من عدم وجود أخطاء فى جمع الدرجات.



