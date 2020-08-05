الرئيس السيسي يوجه بتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، ومشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه.

واطلع الرئيس على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الري المستخدمة للزراعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث وجه في هذا الإطار بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعياً لامتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك بالتوازي مع خطط الدولة الأخرى في ترشيد المياه واستخدام طرق الري الحديثة.

كما وجه الرئيس بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة في هذا المجال، بما يسهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كماً ونوعاً وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.

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ووجه الرئيس أيضاً بدعم المشروع القومي للبتلو، مع مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار مليار جنيه لما له من مردود إيجابي على تحقيق التوازن في السوق المحلي للحوم.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع في توطين وتمصير سلالات الماشية المستوردة ذات الإنتاجية المرتفعة من اللحوم والألبان، بهدف إحلال وتحسين السلالات الموجودة محلياً في مصر، بما يساهم في تقليص فجوة الاستيراد من اللحوم وزيادة كمية إنتاجية الألبان وما لذلك من مردود إيجابي على دخل صغار المربين والمزارعين.

كما تم استعراض البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضروات وأصنافها والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ومن ثم تخفيض تكلفة الإنتاج في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء قام بعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية شمال ووسط سيناء، والمتضمن القطاعات المستهدفة بالتوسع الأفقي، مع استعراض التكلفة المالية المتوقعة وفقاً لأفضل البدائل والخطط والمشروعات ذات الصلة، بما في ذلك مسارات مياه الري في مناطق التوسع المستهدفة، وأيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حالياً، وتلك المتوقع توفيرها من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي من مصرف بحر البقر.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع من سير الموقف التنفيذي لهذا المشروع الاستراتيجي لما له من مردود مباشر وملموس على جهود تنمية سيناء.