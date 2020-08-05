عن طريق نزع الأملاح.. السيسي يطلع على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة، موجهًا بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه.

واطلع الرئيس السيسي على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الري المستخدمة للزراعة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث وجه في هذا الإطار بتوطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر؛ سعيًا لامتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك بالتوازي مع خطط الدولة الأخرى في ترشيد المياه واستخدام طرق الري الحديثة.