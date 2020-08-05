تعديل التنسيق.. 13 تصريحا من وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم انتهاء نظام الثانوية العامة بشكلها القديم الذي يحتاج إلى طباعة امتحانات وتأمين وخلافه، وانطلاق نظام الثانوية العامة الجديدة ٢٠٢١، بالشكل الإلكتروني الذي يعتمد على الفهم لا الحفظ. وينشر "الخليج 365" أبرز معلومات عن الشكل الجديد لنظام الدراسة والامتحان في الثانوية الجديدة: - مفيش حاجة اسمها 100% في المجموع. - الأسئلة مش هتيجي من الكتاب المدرسي أو الكتاب الخارجي؛ لأنه دور يعد الطالب للفهم. - لو الطالب حفظ الكتاب ممكن يسقط في النظام الجديد. - مفيش حاجه اسمها سؤال من بره المنهج؛ لأن المنهج يعتمد على الفهم. - إذا كنتم تريدون التعلم فسوف نقدمه لكم، وإذا كنتم تريدون الشهادة فلن تحصلوا عليها بالشكل القديم. - دور المدرسة تكميلي للمصادر الرقمية التي وفرتها الوزارة؛ مثل بنك المعرفة ومنصة "أدمودو" ومنصة "study"، والقنوات التعليمية. Advertisements - دور المعلم لن يكون تلقينيًّا بقدر ما هو تقديم النصح للطلاب فقط. - تقديم دورات مكثفة لمعلمي المرحلة الثانوية للتدريب على الدور الجديد. - بلاش تضيعوا فلوسكم على الدروس الخصوصية؛ لأنها لن تفيد الطلاب في الامتحان. - عايزين ولي الأمر هو اللي يتخذ القرار مش إن إحنا نجري وراء السناتر ونشمعها بالشمع الأحمر. - استبدال الدروس الخصوصية بدروس إلكترونية ومنصة تواصل، وكتب إلكترونية لتحضير الطلاب للامتحانات، وتوفير فلوسهم. - منح صلاحيات واسعة لمديري المدارس، لإعادة هيبة المدرسة وهيبة المعلم. - تعديل التنسيق بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. ​

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