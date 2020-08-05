تجريبيًّا.. "القوى العاملة" تطلق منظومة التحول الرقمي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، يرافقه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التشغيل التجريبي للربط الإلكتروني، ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوى العاملة ومكاتبها ومراكز التدريب على مستوى المحافظة، في إطار استكمال حوسبة جميع الأنشطة بمديريات القوى العاملة بجميع محافظات الجمهورية.

وتفقد سعفان الربط الإلكتروني بمركز تدريب محرم بك ، وورشة الخياطة، وتابع على الطبيعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيًّا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن إنتاج المركز من الكمامات يعتبر باكورة إنتاجه، وسوف يسهم هذا الإنتاج في تخفيف العبء والتكلفة على العاملين بالمصانع؛ حيث سيتم بيعها للمصانع بسعر رمزي لا يتعدى سعر التكلفة.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة استغلال مركز التدريب للتشغيل التجاري في غير أوقات التدريب، ليدر عائدًا على المركز والمتدرب، مع وجود إدارة للتسويق بمراكز التدريب؛ لتسويق المنتجات التي يتم إنتاجها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار سعفان إلى أن الوزارة نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب من 38 مركزًا ثابتًا على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق 13 وحدة تدريب متنقلة فى قرى المحافظات بعد إعادة تجديدها وتشغيلها، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني.

وكشف وزير القوى العاملة عن تجهيز 40 وحدة تدريب متنقلة جديدة لتنطلق لتغطي باقي قرى ونجوع المحافظات، وسوف تقوم كل وحدة بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية ستوجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، وذلك بعد جائحة كورونا.

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وتوجه الوزير إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية، حيث تفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة، وذلك بحضور حسين صبري مستشار الوزير لشؤون المعلومات، وياسر سعيد، مدير المديرية والمسؤولين بها.

وأكد سعفان أن الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة ستكون جاهزة بالتحول الرقمي قبل نهاية العام الحالي 2020، مشددًا على أن ميكنة العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بجميع المحافظات، يعد نقطة فاصلة في تاريخ الوزارة، وسوف يسهم هذا النظام في التحول الفعلي في كل الأعمال والأنشطة المتعلقة بها، من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، فضلًا عن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويُسر.

وقال وزير القوى العاملة إنه سيقوم بمتابعة مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ للوقوف على مدى التقدم المحرز في منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا أن المتابعة ستكون لحظية مع كل المديريات من خلال مركز المعلومات بالوزارة، فور بدء التشغيل التجريبي بها وإزالة أي معوقات فورًا.

واستمع الوزير خلال جولته بالمنطقة الحرة الاستثمارية، إلى شرح من ياسر سعيد مدير المديرية، حول إطلاق منظومة التحول الرقمي بالمديرية، مشيرًا إلى تدريب جميع العاملين على المنظومة، وتفعيل وإطلاق العمل بها لإلغاء التعامل بالنظام الورقي تمامًا والعمل بالنظام الإلكتروني، طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض سعفان مراحل قبل الحوسبة، حيث تم حصر العاملين المؤهلين والمدربين للعمل على المنظومة، وتم إنشاء حسابات لهم، كما تم تدريب ١٣٠ متدربًا، فضلًا عن نقل عدد من العاملين من المناطق إلى مكاتب التشغيل ودعمها، بالإضافة إلى ضم عدد من مكاتب علاقات العمل لتصبح ٨ مكاتب بدلًا من ١٣ مكتبًا، وذلك لتوفير القوى الوظيفية اللازمة لعملية الربط، وكذا أجهزة الحاسب الآلي المطلوبة.

وأكد وزير القوى العاملة أنه تم استكمال الربط مع الوزارة وتفعيل المنظومة بمكاتب تراخيص الأجانب بالمنطقة الحرة والاستثمار والخبرة، فضلًا عن مكاتب تفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل والإدارة العامة للتدريب المهني، ومركز تدريب مهني محرم بك، وإدارة العمالة غير منتظمة، وبذلك يكون قد تم ربط ما يقرب من ٥١ جهازًا بمنظومة التحول الرقمي لتصبح مديرية قوى عاملة الإسكندرية من أولى المحافظات التي طبقت منظومة التحول الرقمي الكامل.