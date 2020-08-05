كيف تتظلم على نتيجة الثانوية العامة؟ خطوات ومواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة الخميس. وينشر الخليج 365 كيفية التظلم على نتيجة امتحان الدور الأول للثانوية العامة 2020 - التظلمات تبدأ غدا وتستمر لمدة 15 يوما. - يتم سداد 100 جنيه جنيه تسدد عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم عليها. - يسدد المبلغ فى أحد البنوك الوطنية "الأهلى". - تخصيص قرابة 30 مقرا لتلقى التظلمات. - نتيجة التظلمات تعلن خلال 3 أيام حسب أولوية الاطلاع. - الكنترول يخاطب مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب. - الطالب يسترد الـ100 جنيه حال ثبوت أحقيته فى درجات زيادة. - الطالب يطلع على صورة من كراسة الإجابة وليس الأصل. Advertisements - الطالب يكتب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى نموذج معد لذلك. - ليس من حق الطالب أن يطلب تصحيح كراسة الإجابة من البداية. - يتأكد من عدم وجود أخطاء في جمع الدرجات. - على الطالب أن يتأكد من عدم وجود أجزاء غير مقدرة. - على الطالب أن يتأكد من أن تجميع الدرجة الكلية للمادة صحيح. - يمنع على الطالب اصطحاب المحمول أو مدرس المادة. - التظلم على النتيجة متاح لجميع الطلاب حتى الطالب الراسب أو الدور الثانى. - كل طالب سوف يحصل على حقه إذا ثبت أن له درجات. اقرأ أيضا: ننشر أماكن تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة مصادر بالتعليم تكشف لـ"الخليج 365" موعد فتح التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

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