شرطة النقل تُعيد حقيبة سُرقت من شخص داخل قطار "الإسكندرية / الأقصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت شرطة النقل والمواصلات في إعادة حقيبة سُرقت من أحد الأشخاص داخل أحد القطارات، وضبطت المتهم.
تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من أحد المواطنين، بأنه أثناء استقلاله أحد القطارات "الإسكندرية / الأقصر" وعقب تحرك القطار من محطة سكك حديد سوهاج اكتشف فقد الحقيبة الخاصة به وبداخلها (جهاز لاب توب – بعض الملابس والمتعلقات الشخصية الخاصة به).
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفوري مع البلاغ تم تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج – له معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم ضبطه.
بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المضبوطات بمنزله حيث أمكن ضبطها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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